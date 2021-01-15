Еще пять стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии

Пять государств — партнеров Евросоюза присоединились к санкциям против Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Речь идет об Албании, Северной Македонии, Черногории, Исландии и Норвегии.

С октября 2020 года ЕС ввел уже три пакета санкций против Минска. В черный список попали более 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Под санкции попал и президент республики Александр Лукашенко. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. Белоруссия ввела ответные санкции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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