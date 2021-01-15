СМИ: в США обнародуют сотни документов, связанных с расследованием «российского дела»

Сотни документов, связанных с расследованием «дела Russiagate» о предполагаемых связях штаба действующего президента Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года, будут обнародованы в пятницу, 15 января. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сенате.

Отмечается, что в этих документах содержатся показания, стенограммы и интервью.

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах сторонники Демократической партии обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в избирательный процесс. Расследованием данного дела занимался тогдашний спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких доказательств связи РФ и Трампа. В марте 2019 года была завершена работа над докладом о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы.

Трамп и его сторонники назвали данное расследование «мистификацией», призванной подорвать его президентство. А Россия не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

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