Дипломаты РФ и США обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова

Замглавы МИД России Игорь Моргулов обсудил по телефону с первым замгоссекретаря Соединенных Штатов, спецпосланником Вашингтона по КНДР Стивеном Биганом положение дел вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

Там рассказали, что обсуждались как текущая ситуация вокруг Корейского полуострова, так и дальнейшие шаги вовлеченных государств по урегулированию всего комплекса проблем субрегиона.

Уточняется, что разговор инициировала американская сторона.

Предыдущий телефонный разговор Моргулова и Бигана состоялся 1 декабря 2020 года.

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