Том Хэнкс станет ведущим программы по случаю инаугурации Байдена
Актер Том Хэнкс будет вести программу, посвященную инаугурации избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис 20 января. Об этом сообщает Mediaite.
Отмечается, что специальный выпуск телешоу Celebrating America будет идти в прайм-тайм на различных телеканалах, в том числе на ABC, NBC, CBS, и потоковых сервисах после инаугурационных мероприятий.
Байден и Харрис появятся в 90-минутной телепередаче. Кроме того, во время шоу будут выступать Джастин Тимберлейк, Деми Ловато и другие.
Хэнкс ранее присоединился к кампании Байдена по сбору средств во время недели съезда Демократической партии в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.
В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.
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