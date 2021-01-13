Постпред США при ООН отменил первый за десятилетия визит на Тайвань
Первый за последние десятилетия визит постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Келли Крафт на Тайвань отменен. Об этом сообщает центральное информационное агентство острова со ссылкой на представителя Тайваня в США Сяо Биким.
Визит должен был состояться 13-15 января.
Решение об отмене визита принято по инициативе Госдепартамента США, сообщает агентство.
Крафт планировала встретиться с руководством острова и выступить в Институте дипломатии и международных отношений. Против ее визита решительно выступила КНР, которая рассматривает Тайвань как неотъемлемую части китайской территории.
США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Китаем. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В последние месяцы Белый дом значительно активизировал контакты с Тайванем. На остров совершили визиты ряд американских высокопоставленных официальных лиц, вызвавшие протесты Пекина.
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