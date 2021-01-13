Forbes пригрозил компаниям, которые наймут сотрудников администрации Трампа

Главный редактор американского издания журнала Forbes Рэндалл Лейн заявил, что компании не должны нанимать сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа, передает Fox News.

«Пусть это станет известно деловому миру: наймите любого из ... сказочников Трампа, и Forbes будет считать, что все, о чем говорит ваша компания ..., — ложь», — написал Лейн в статье, опубликованной в журнале.

«Это опасная культура уничтожения, которая хочет запретить любому американцу, имевшему наглость поддерживать президента Трампа или работать в его администрации, делать что-то столь же простое, как иметь новую работу», — прокомментировала слова Лейна аналитик Независимого женского форума Келси Болар.

Она отметила, что это «очень опасная и тревожная тенденция, и она не объединит страну.»