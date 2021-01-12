Политолог объяснил, кто заинтересован в скандалах вокруг партии «Новые люди»

Хайп вокруг взаимоотношений между партией «Новые люди» и политконсультантом Евгением Минченко выгоден несистемной оппозиции, считает директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

По его словам, она видит в партии угрозу для себя и реальную политическую силу, способную побороться за мандаты в Госдуме.

«Не важно, какие консультанты и с кем работают, это вопрос всегда вторичный. Не они делают партию успешной, а ее сторонник. Консультанты лишь усиливают ту или иную составляющую. Скорее всего хайп вокруг истории с Минченко кому-то нужен. А кому еще, кроме как конкурентам «Новых людей» — несистемной оппозиции и «Яблоку». Устроили хайп вокруг рядового события и пытаются дезориентировать партию, которая показала отличные результаты на осенних муниципальных выборах и имеет шансы взять мандаты на выборах в Госдуму», — сообщил эксперт «Газете.Ru».

Он добавил, что «Новые люди» — востребованный партийный проект, поэтому любое событие, связанное с этим политическим брендом, «становится предметом широкого обсуждения и различных домыслов».

Ранее в СМИ появилась информация о прекращении сотрудничества между политическим экспертом и партией.

Руководство «Новых людей» в ответ заявило, что продолжит и дальше работать с Евгением Минченко.

«Результатами первого этапа сотрудничества мы довольны, как в части коммуникационного аудита, так и в плане стратегического взгляда на кампанию. Мы продолжаем консультироваться с Евгением по дальнейшему ее проведению», — отметили в партии.