Зеленский пригласил Маска в украинский музей космонавтики

Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска приехать на родину ученого в Житомир и посетить музей космонавтики. Об этом политик написал в Twitter.

12 января исполняется 114 лет со дня рождения Королева. Ранее Маск в Twitter написал на русском языке, что ученый «был великолепным».

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева», — говорится в сообщении Зеленского.

Королев руководил в 1950-60-х годах в СССР созданием первой межконтинентальной баллистической ракеты, запуском первого спутника Земли и первым полетом человека в космос.

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