МИД Литвы заявил о готовности переименовать Белоруссию

Власти Литвы готовы при согласии Белоруссии изменить название республики в официальном обороте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергис после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Если Белоруссия выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело», — говорится в сообщении.

Ландсбергис не уточнил, как именно в таком случае будет переименована Белоруссия.

Он добавил, что нынешнее название соседней с Литвой страны «трактует Белоруссию как часть России».

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