МИД Литвы заявил о готовности переименовать Белоруссию
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Власти Литвы готовы при согласии Белоруссии изменить название республики в официальном обороте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергис после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
«Если Белоруссия выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело», — говорится в сообщении.
Ландсбергис не уточнил, как именно в таком случае будет переименована Белоруссия.
Он добавил, что нынешнее название соседней с Литвой страны «трактует Белоруссию как часть России».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко заявил о развитии демократии в Белоруссии
— Тихановская призвала бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Минске