В Госдуму внесли проект о госзащите сотрудников МВД, Росгвардии, СВР и Минобороны

Депутаты Государственной думы Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли в нижнюю палату парламента проект о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД.

Изменения затронут закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

В пояснительной записке к проекту говорится, что в соответствии с действующим законодательством, государственную защиту могут получить прокуроры, следователи, сотрудники уголовно-исполнительной системы, органов Федеральной службы безопасности, Следственного комитета России и тд. При этом каких-либо дополнительных требований о применении мер охраны к указанным категориям не определено.

Парламентарии отмечают, что в отношении сотрудников и военнослужащих четырех федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Росгвардия, Минобороны России, СВР России) законом установлены обязательные дополнительные требования, необходимые для применения мер госзащиты, что ставит их в неравное положение с сотрудниками других органов.

«В этой связи законопроектом вносятся изменения в статью 2 Федерального закона, позволяющие применять меры государственной защиты» в отношении сотрудников указанных органов.

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