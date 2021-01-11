США намерены запустить проект по укреплению связей между украинцами
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины, проживающими как на подконтрольных Киеву территориях, так и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
Программа получила название «Наводя мосты».
В рамках проекта планируется улучшить управление критически важными ресурсами и ситуацию с предоставлением государственных и коммунальных услуг населению. Кроме того, предполагается увеличить доверие граждан к процессу реинтеграции.
Работа будет проходить в областях, «наиболее пострадавших от агрессии Кремля», отмечается в документе.
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