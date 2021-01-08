NBC: более 200 конгрессменов США поддерживают отстранение Трампа

Более 200 членов конгресса США выступают за отстранение действующего президента США Дональда Трампа после беспорядков в Капитолии, сообщает NBC News со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным телеканала, почти все конгрессмены, призывающие к досрочной отставке главы государства, представляют Демократическую партию или являются независимыми. При этом единственным республиканцем, поддерживающим отстранение Трампа, является член палаты представителей от Иллинойса Адам Кинзингер.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер на фоне беспорядков в Капитолии обратились к вице-президенту Майку Пенсу с требованием использовать 25 поправку к конституции США, которая дает ему право при поддержке большинства членов кабинета снять Трампа с должности.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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