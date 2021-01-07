Горбачев: беспорядки в Вашингтоне поставили под вопрос судьбу США

Беспорядки в Вашингтоне поставили под вопрос дальнейшую судьбу США, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Об этом пишет «Интерфакс».

По его мнению, произошедшие в Вашингтоне беспорядки «поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства».

Горбачев подчеркнул, что штурм Капитолия был разработан заранее. Тем не менее, беспорядки не являются главным, потому что за ними стоит другая задача, которая станет ясна позднее.

«Люди нового поколения поймут, что гонка вооружений - это смерть, и будут готовы сделать соответствующие выводы о ее прекращении. Она будет прекращена, но постепенно. Поворот к разрядке будет, поворот к отказу от гонки вооружений будет — я в этом уверен», — заявил Горбачев.

Бывший глава государства добавил, что не теряет веры в молодое поколение.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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