Директор по России в Совете по нацбезопасности Белого дома ушел в отставку
Старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Райан Тулли ушел в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.
«Райан Тулли уволился из СНБ. Он был старшим директором по делам Европы и России. Ушел после вчерашних событий в Капитолии США, как мне сказали», — написала Джейкобс.
Ранее пост покинул заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
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