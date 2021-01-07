Директор по России в Совете по нацбезопасности Белого дома ушел в отставку

Старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Райан Тулли ушел в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

«Райан Тулли уволился из СНБ. Он был старшим директором по делам Европы и России. Ушел после вчерашних событий в Капитолии США, как мне сказали», — написала Джейкобс.

Ранее пост покинул заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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