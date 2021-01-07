Лукашенко призвал оппозицию образумиться и не допустить горячей войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к оппонентам власти и призвал образумиться, чтобы не допустить в стране войны, цитирует его «БелТА».

Он считает, что, если в стране начнется горячая война, то никому «свободно дышать не позволят». Притом вся борьба будет идти за чужие интересы.

«Нам не нужны ни войны, ни столкновения, нам их принесут, посмотрите, нам спокойной жизни не дадут», — заявил политик во время посещения минского храма Воздвижения Креста Господня.

Лукашенко призвал собраться, успокоиться и образумиться.

«Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель», — заключил он.

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