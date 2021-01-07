Трамп пообещал мирную передачу власти

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что 20 января осуществит передачу власти, хоть он и не согласен с результатами прошедших выборов. Соответствующее заявление главы государства опубликовал на своей странице в Twitter его помощник по коммуникациям в социальных сетях, Дэниел Скавино.

«Хотя я полностью не согласен с итогами выборов, <...> тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти», — сказано в заявлении.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах. 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.

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