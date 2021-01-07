Пелоси: Конгресс продолжит работу по сертификации выборов президента

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уведомила, что члены Конгресса продолжат работу по утверждению итогов выборов президента, передает CNN.

Она сообщила, что было решено возобновить работу по сертификации голосов выборщиков «сегодня вечером».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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