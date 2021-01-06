Судан и США подписали декларацию о нормализации отношений с Израилем
Соединенные Штаты и Судан подписали в суданской столице Хартуме декларацию о присоединении республики к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем, сообщило американское посольство в Twitter.
«Мы поздравляем переходное правительство под руководством гражданских лиц с подписанием декларации «Авраамских соглашений», — говорится в сообщении.
Также посольство отмечает, что данные договоренности помогут Судану продвигаться к стабильности, безопасности и экономическим возможностям.
«Соглашение позволяет Судану, Израилю и другим подписавшим соглашения укреплять взаимное доверие и расширять сотрудничество в регионе», — добавляется в другом твите.
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