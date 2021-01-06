В Вашингтоне десятки тысяч сторонников Трампа вышли на протест

В Вашингтоне десятки тысяч сторонников президента США Дональда Трампа вышли на протест против результатов выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что толпа собралась к югу от Белого дома и ждет выступления Трампа. После этого планируется марш к Капитолию, где Конгресс должен утвердить результаты выборов.

«Мы просто пришли поддержать президента Трампа», — приводятся слова одного из митингующих.

Трамп по-прежнему не признает поражение на выборах президента. Тем не менее за Байдена отдали голоса 306 выборщиков, а за Трампа – 232. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

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