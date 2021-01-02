На Украине раскритиковали новогоднее обращение Зеленского

Украинские пользователи соцсетей подвергли критике новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».

Так, украинцы указали на мечту политика написать на песке на пляже в Ялте «Крым — Украина». Они напомнили, что там нет песчаных пляжей, а есть только крупная галька.

Некоторым не понравилось заявление главы государства о повышении привлекательности реинтеграции для жителей Донбасса. Один из украинцев напомнил, что, согласно указу властей страны, одна из центральных улиц в Донецке должна быть декоммунизирована, а все находящиеся на ней предприятия должны перевести обслуживание клиентов на украинский язык.

Также многие не поняли, почему Зеленский подводил итоги 2020 года в окружении детей и рассказывал в их присутствии про программу кредитования. «Намекает, что на третий год его президентства выжить без кредитов не смогут даже маленькие детки?» — задалась вопросом, комментируя его новогоднее обращение к нации, заместитель главного редактора «Страна.ua» Светлана Крюкова.

Кроме того, почти все интернет-пользователи выразили недоумение из-за крупных изображений гробов, которым прервалось обращение Зеленского. Украинский композитор Владимир Быстряков сообщил, что смотрел запись в присутствии своих детей, которые поинтересовались у него, почему им показывают ритуальные принадлежности.

«Малые спросили меня: «А чего вдруг в праздничный вечер и вдруг гробы?!» Я ответил, что это креатив. Дети не поняли», — написал Быстряков в Facebook.

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