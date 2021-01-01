Экс-спикер парламента Грузии объяснила обиду властей на Россию

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе объяснила нелюбовь некоторых грузинских политиков к России.

«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный», — рассказала она в интервью «Коммерсанту».

Бурджанадзе отметила, что этому в свое время поспособствовала политика партии «Единое национальное движение» и ее основателя Михаила Саакашвили.

По ее словам, нынешняя власть стремится придерживаться курса команды Саакашвили, причем берет только плохое. Поэтому правящая партия «Грузинская мечта» так и не решилась на диалог с Россией.

Экс-спикер также добавила, что из-за «антирусского тренда» некоторые государственные деятели могут потерять значительное число избирателей.