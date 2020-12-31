СМИ: секретные данные о маршрутах первых лиц передавали через WhatsApp

Центр спецназначения по обеспечению безопасности движения, входящий в МВД России, три года собирал секретные данные о маршрутах первых лиц страны через WhatsApp, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на сотрудников организации.

Руководитель Центра полковник полиции Анатолий Макаренко, который занял этот пост в 2016 году, приказал командирам всех восьми взводов спецбатальона собирать секретные данные о передвижениях первых лиц.

Он заставил создать чат в WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны.

Эти чаты с ежедневно обновляемыми данными о маршрутах первых лиц существуют уже три года. По словам сотрудников спецбатальона, в них числится более 200 человек.

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