СК начал проверку после гибели главы Ярославской облдумы в ДТП

Следственный комитет начал проверку по факту гибели в ДТП спикера Ярославской облдумы Алексея Константинова. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Тверской области.

Там отмечается, что сотрудники СК выехали на место происшествия. Они устанавливают причины и условия, при которых произошла авария.

Ранее сообщалось, что Константинов погиб в результате ДТП на трассе Сергиев Посад — Череповец. Находясь за рулем автомобиля Hyundai, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Ярославской облдумы Алексей Константинов погиб в ДТП