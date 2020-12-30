Глава Ярославской облдумы Алексей Константинов погиб в ДТП

Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов во «ВКонтакте».

По его словам, во время аварии, которая произошла в Тверской области, Константинов находился за рулем.

«Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев», — написал Миронов.

Он также выразил соболезнования всем, кто знал Константинова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тверской области, ДТП произошло на трассе Сергиев-Посад-Череповец.

Предположительно, Константинов, находясь за рулем автомобиля Hyundai, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda под управлением женщины 1983 года рождения.

«Водитель автомобиля Hyundai погиб на месте, женщина доставлена в Кашинскую центральную районную больницу», — рассказали в УМВД.

Там добавили, что трасса была обработана реагентами, на автомобилях установлены шины с шипованным покрытием.

Правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего.