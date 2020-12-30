МИД России расширил список британских граждан, которым запрещен въезд в страну

Россия расширяет стоп-лист в отношении граждан Великобритании. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ в среду, 30 декабря.

Отмечается, что посол королевства в Москве Дебора Броннерт в это день была вызвана в МИД РФ. Ей сообщили, что «в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей», связанные с введенными санкциями против российских граждан в октябре текущего года под предлогом их «причастности» к ситуации с Алексеем Навальным, Россия приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию российского ведомства.

В МИД подчеркнули, что в данный список «вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности». Послу Деборе Броннерт была вручена нота соответствующего содержания.

В октябре 2020 года Великобритания ввела санкции против шести россиян. В список попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

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