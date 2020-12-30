Трамп отверг обвинения Байдена в задержке вакцинации населения США от COVID-19

Действующий президент США Дональд Трамп отверг претензии избранного президента Джо Байдена по поводу подготовки вакцины. Он заявил у себя в Twitter, что за ее распространение отвечают штаты.

Байден ранее заявил, что федеральное правительство отстает от собственных планов по вакцинации населения и что такими темпами процесс займет годы.

«Распространение вакцин, уже доставленных в назначенное место федеральным правительством, зависит от штатов. Мы не только разработали вакцины, в том числе и дав денег на быстрое продвижение процесса, но и доставили их в штаты», — написал Трамп.

Также Трамп отметил, что Байден «потерпел неудачу со свиным гриппом», имея в виду пандемию гриппа в бытность Байдена вице-президентом США.

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