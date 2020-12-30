Захарова ответила на обвинения РФ в дезинформировании о западных вакцинах от COVID-19

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о российской дезинформации о западных вакцинах от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее Боррель обвинил российские СМИ в распространении дезинформации о западных вакцинах от коронавируса. Он отметил, что эта дезинформация направлена на страны, где Россия хочет продавать свою вакцину «Спутник V».

По словам Захаровой, Боррель провел «абсолютно неуместные параллели» между усилиями России по борьбе с COVID-19 и «не имеющей никаких оправданий террористической активностью ИГ (организация запрещена в РФ).

«Попутно Боррель, распространяя «фейковую информацию», демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — говорится в сообщении.

В МИД РФ не могут воспринимать риторику Борреля «иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки», подчеркнула Захарова.

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