Трамп возглавил «рейтинг восхищения» в США

Действующий президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг мужчин, которыми американцы восхищались больше всего в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Gallup.

За Трампа отдали голоса 18% опрошенных. На втором месте с результатом в 15% оказался экс-президент страны Барак Обама, который в прошлом году занимал первую строчку рейтинга.

Третье место занял избранный глава государства Джо Байден (6%), четвертое — главный инфекционист страны Энтони Фаучи (3%).

В топ-десять «рейтинга восхищения» вошли также папа Римский Франциск, основатель компании Tesla Илон Маск и американский сенатор Берни Сандерс.

Самой «восхитительной» женщиной стала экс-первая леди Мишель Обама с 10% голосов.

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