Мадуро заявил о подготовке Колумбией нового нападения на Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Колумбии готовят новое нападение на венесуэльских военных. Об этом политик заявил в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

«Из Колумбии готовят новые атаки против военных страны, с натренированными наемниками. При финансировании со стороны (президента Колумбии) Ивана Дуке готовятся атаки в конце этого года», — сказал Мадуро.

Ранее он заявил о подготовке покушения на него в день парламентских выборов в Венесуэле 6 декабря.

3 мая министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков, которые собирались осуществить государственный переворот и убить президента. В результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двое граждан США были задержаны. Один из американцев, предположительно, является агентом управления по борьбе с наркотиками США. Позднее стало известно еще об 11 задержанных.

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