Бывший мэр Харькова посчитал посольство США настоящей властью на Украине

Посольство США в Киеве обладает большей властью, чем президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин в интервью RT.

«Посольство США», — ответил Добкин на вопрос, кто является реальной властью на Украине.

Он отметил, что взгляды Зеленского серьезно изменились в результате «очень серьезного внешнего влияния».

«Если им (США) надо что-то продавить, они вызывают к себе министра, вызывают, я не оговорился, вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная – женщина и министр», — сказал Добкин.

Политик заявил, что отношения Киева и Вашингтона напоминают времена Золотой Орды.

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