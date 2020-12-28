Мишустин назначил нового главу Росстандарта
Дарья Тарасенко
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росстандарта Антона Шалаева, сообщили в пресс-службе правительства России.
С 2014 года эту должность возглавлял Алексей Абрамов. Другим распоряжением кабмина он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
«Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев», — говорится в сообщении правительства.
Ранее Шалаев был замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
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