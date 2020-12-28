МИД вызвал посла Болгарии из-за высылки российского дипломата

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был призван в Министерство иностранных дел России из-за высылки российского дипломата из Софии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в понедельник, 28 декабря, болгарский дипломат прибыл в здание на Смоленской площади. Его беседа в МИД РФ продлилась меньше получаса. От комментариев посол отказался.

Ранее прокуратура Болгарии сообщила, что в стране российского гражданина, обладающего дипломатическим статусом, подозревают в сборе военной информации. В посольстве России в Софии заявили, что 18 декабря МИД Болгарии объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве персоной нон грата. В дипмиссии отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

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