Глава МИД Молдавии заразился коронавирусом

У главы МИД Молдавии Аурелия Чокоя выявили коронавирус нового типа. Об этом сказано в заявлении министра, опубликованном в Facebook внешнеполитического ведомства республики.

Дипломат уведомил, что в результате тестирования на COVID-19 у него была диагностирована легкая форма коронавирусной инфекции.

«Госпитализация не потребовалась, я нахожусь в самоизоляции на дому», — сообщил Чокой.

Министр отметил, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Как стало известно, Чокой продолжит исполнять свои служебные обязанности дистанционно.

По последним данным, в Молдавии зарегистрировали 140 996 случаев COVID-19, выздоровели 126 651, скончались 2 883 человека.

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