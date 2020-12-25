МИД Украины обвинил Лукашенко в запугивании белорусов «украинским оружием»

Министерство иностранных дел Украины ответило на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что раскрытая в Белоруссии террористическая группировка «тоннами» ввозила оружие с Украины.

Подобные заявления являются «инсинуациями» Лукашенко, отметил спикер украинского МИДа Олег Николенко в беседе с агентством УНИАН.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», – подчеркнул Николенко.

Спикер ведомства добавил, что Украина не является врагом Белоруссии, а МИД страны осуждает терроризм в любых проявлениях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что задержанные в республике члены группировки Автуховича готовили теракты и ввозили «тонны оружия» с Украины.

До этого сотрудники белорусской милиции совместно с КГБ пресекли в республике деятельность террористической группы, члены которой обвиняются в уничтожении машин и домов сотрудников правоохранительных органов страны. Организатором и лидером группировки считается дважды судимый гражданин Белоруссии Николай Автухович, осужденный ранее за неуплату налогов в особо крупном размере, а также за незаконное хранение оружия.

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