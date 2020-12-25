Захарова ответила на заявление Лондона о «вызывающем поведении России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о «вызывающем поведении России», передает РИА «Новости».

«Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Россию и поддержания антироссийских настроений в британском обществе», — считает Захарова.

По ее словам, конечная цель таких действий — оправдание агрессивной политики НАТО, и в частности Великобритании.

Ранее Уоллес заявил, что действия России «вызывают беспокойство», это связано с увеличением российской активности в британских водах и небе.

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