Пашинян заявил о готовности уйти с поста премьера Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти с поста по решению народа и предложил провести внеочередные парламентские выборы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Пашинян отметил, что готов оставить должность или продолжить выполнение своих обязанностей в случае восстановления доверия со стороны народа. По его словам, единственным способом разрешить ситуацию является проведение внеочередных выборов в парламент.
«Исходя из вышесказанного, предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году», – написал премьер.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.
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