МИД: гонка гиперзвукового оружия уже началась

Гонка гиперзвукового оружия идет между примерно десятью государствами, некоторые страны, включая США, пытаются ее обострить. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, пишет РИА «Новости».

«Гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, уже идёт. Ничего нового в этом нет – конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет», — заявил Ермаков.

По его словам, сегодня разработкой гиперзвукового оружия, «помимо ведущих в военном плане держав, занимаются далеко не только в Австралии».

Ермаков также подчеркнул, что США решили всеми способами добиться преимущества в военной сфере.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Глупые ошибки»: В США провалили испытание гиперзвуковой ракеты

— Путин рассказал о работе России над «противоядием» от гиперзвукового оружия

— В США назвали сроки начала производства гиперзвукового оружия