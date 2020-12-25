МИД: гонка гиперзвукового оружия уже началась
Гонка гиперзвукового оружия идет между примерно десятью государствами, некоторые страны, включая США, пытаются ее обострить. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, пишет РИА «Новости».
«Гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, уже идёт. Ничего нового в этом нет – конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет», — заявил Ермаков.
По его словам, сегодня разработкой гиперзвукового оружия, «помимо ведущих в военном плане держав, занимаются далеко не только в Австралии».
Ермаков также подчеркнул, что США решили всеми способами добиться преимущества в военной сфере.
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