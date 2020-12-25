Конгрессмен США проиграл иск по «российскому делу»

Суд отклонил иск конгрессмена США Девина Нунеса к газете Washington Post из-за статьи о «российском расследовании». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Депутат подал иск о клевете, но ходатайство газеты об отклонении дела не было удовлетворено. По мнению судей, Нунес не доказал наличие злого умысла в публикации, как того требует закон.

Разбирательство началось из-за февральской статьи «Высокопоставленный чиновник разведки заявил законодателям, что Россия хочет переизбрания Трампа», в которой говорилось, что Трамп узнал о «предпочтениях России» как раз от Нунеса.

Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о «связях Трампа с Россией» американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии «российское дело» расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств «сговора Трампа с Россией».

Расследование «российского дела» длилось почти два года, Мюллер вместе со своей командой пытался ответить на три основных вопроса: имел ли место сговор между Трампом и Москвой, вмешивались ли российские власти в американские выборы и препятствовал ли избранный президент США правосудию.

По завершении разбирательства Мюллер представил минюсту США подробный доклад относительно расследования, в котором был дан однозначный ответ лишь на два вопроса. Во-первых, спецпрокурор признал, что между Трампом и Россией не было никакого сговора. А во-вторых, заявил о наличии «российского вмешательства» в американские выборы.

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