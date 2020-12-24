Белоруссия пообещала ответить на санкции США

Белоруссия в связи с расширением американских санкций подготовила ответные меры. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД республики.

«Инструмент санкций – заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем, ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие», — говорится в сообщении.

В МИД Белоруссии выразили сожаление, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации», но «это их выбор».

Ранее США расширили санкционный список против Белоруссии. Новые ограничения запрещают любые имущественные и финансовые отношения с республиканским ЦИК и рядом силовых подразделений. Также Госдеп ввёл против них визовые ограничения. США обвинили их в содействии фальсификации президентских выборов и репрессиях оппозиции.

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