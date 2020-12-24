Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский продлил до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом информирует РИА «Новости».

«Возвращено с подписью от президента», — сообщается на сайте Верховной рады.

Отмечается, что законопроект продлевает еще на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, установленного статьей 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

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