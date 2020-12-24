CNN: США подготовили санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Официальные лица Соединенных Штатов ранее разработали санкции против России в связи с инцидентом с основателем ФБК Алексеем Навальным, но не ввели их, передает CNN со ссылкой на источники.

По их данным, «были подготовлены возможные санкции США» против РФ.

Их официальное введение потребовало бы согласия главы государства Дональда Трампа, однако «он не обвинил россиян в отравлении Навального», утверждают источники.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Западные коллеги игнорируют конкретные запросы российской стороны по обстоятельствам инцидента. Кроме того, российская сторона до сих пор не получила должного отклика на запрос к техсекретариату Организации по запрещению химического оружия о содействии по ситуации с Навальным.

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