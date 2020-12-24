В Госдепе США указали на «отравителей» Навального

Соединенные Штаты допускают, что ФСБ России использовала вещество из группы «Новичок» против основателя ФБК Алексея Навального,. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Государственный департамент США.

При этом ранее ФСБ уже отвергла подобные обвинения американской стороны.

Представитель американского ведомства также обвинил Россию в попытке убедить в обратном посредством теорий заговора.

«Россия намекала на многочисленные и зачастую противоречащие друг другу теории заговора. Будем честны: такие теории заговора — это ничто большее, кроме как попытки отвлечь от серьезных вопросов в адрес правительства России», — заявил он. По его словам, другого правдоподобного объяснения случившегося, кроме участия российских властей, нет.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Западные коллеги игнорируют конкретные запросы российской стороны по обстоятельствам инцидента. Кроме того, российская сторона до сих пор не получила должного отклика на запрос к техсекретариату Организации по запрещению химического оружия о содействии по ситуации с Навальным.

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