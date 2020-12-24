Глава Крыма дал совет украинским политикам

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ситуацию с водной блокадой полуострова и дал совет украинским властям. Свою позицию он высказал в интервью «Парламентской газете».

«Повторюсь, мы справимся с водной блокадой так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической», – заявил глава региона.

По его словам, за шесть лет после воссоединения Крыма с Россией на полуострове было сделано «больше, чем во всей Украине за почти тридцать лет ее независимости».

«Давайте скажем честно – Украины в ее постсоветских границах больше не существует. Государство находится в состоянии распада <...> Я бы посоветовал украинским политикам заняться наконец улучшением дел в своей стране и оставить в покое наш Крым», – подчеркнул Аксенов.

С 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина может законодательно запретить подачу воды в Крым

— Аксенов рассказал, когда в Крыму построят опреснительные установки

— «Опреснением задачу не решить»: как вернуть воду Крыму и Кубани