Глава Екатеринбурга уходит в отставку

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в заявлении.

Ранее Высокинский назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром. По данным СМИ, Орлов станет исполняющим обязанности главы города.

Высокинский занимал пост мэра Екатеринбурга с 2018 года. В понедельник, 21 декабря, глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ему занять пост своего первого заместителя.

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