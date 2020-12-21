Байден привился от коронавируса в прямом эфире

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от коронавируса нового типа вакциной компаний Pfizer и BioNTech, трансляцию вел Washington Post на своем YouTube-канале.

«Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна», — завил будущий глава государства.

США занимают первое место в мире по числу случае новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии коронавирусом заразились более 17,5 млн американцев, из них более 300 тысяч — скончались.

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