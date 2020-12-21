МИД России опроверг переброску российских военных в ЦАР

Россия не перебрасывала в Центральную Африканскую республику несколько сотен своих военных и снаряжение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает «Интерфакс».

«Военных мы не посылаем, мы же соблюдаем все требования, которые закреплены в резолюциях ООН», — отметил дипломат.

При этом он рассказал, что в ЦАР находятся российские инструкторы, которые работают «по согласованию, по просьбе легитимных властей» республики.

Богданов также отметил, что в ЦАР сейчас нет переворота, но существуют деструктивные силы, которые хотят сорвать предстоящие президентские выборы.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на правительство республики сообщили, что Россия якобы перебрасывает несколько сотен военных и вооружение в ЦАР.

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