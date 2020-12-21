Генпрокурор США заявил о причастности России к кибератакам

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил о причастности России к кибератакам на американские правительственные сети. Такую позицию он выразил в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Глава американского министерства юстиции отметил, что согласен с оценкой госсекретаря страны Майка Помпео.

«Несомненно, похоже, что это Россия», — добавил Барр.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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