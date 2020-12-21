Украина может законодательно запретить подачу воды в Крым
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook рассказал, что внес в парламент страны законопроект, запрещающий водоснабжение Крыма.
Согласно документу, запрет будет действовать до «восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей».
Гончаренко пояснил, что законопроект был внесен в парламент на фоне «разговоров» о возможности возобновления подачи воды в Крым из-за «водного кризиса» на полуострове.
Депутат добавил, что бытовые нужды крымчан даже в засушливые годы можно покрывать за счет ресурсов самого полуострова.
С 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию.
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