В Польше посетовали на соседство с «огромным медведем»
География работает против Польши, заявил вице-премьер, министр труда и развития Польши Ярослав Говин. Его слова передает портал Gazeta.Pl.
«Вот я смотрю на карту Евразии: небольшой мыс, над которым нависает огромный медведь — Россия», — заявил Говин.
Между Польшей и Россией налицо географический фатализм конкуренции, ведь на Россию нельзя напасть ни с юга — там Кавказ, ни с востока — там Сибирь, ни с севера — там океан, считает политик.
Это возможно осуществить только с западного направления — через равнины Польши и Украины, объяснил Говин, поэтому «любой российский царь, генсек или президент будет стремиться включить эти две страны в сферу своего влияния».
В связи с этим польский вице-премьер назвал необходимым членство в Евросоюзе, поскольку иначе Варшава якобы окажется под влиянием Москвы.
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