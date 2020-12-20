Президент Мексики созвонился с Байденом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что провел телефонный разговор с избранным президентом США Джозефом Байденом. Он сообщил у себя в Twitter, что стороны подтвердили приверженность совместной работе на благо народов двух стран.
«Из здания исторической ратуши Вальядолид, Юкатан, я поговорил по телефону с избранным президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Мы подтвердили приверженность совместной работе на благо наших народов и стран», — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард отметил в Twitter, что разговор лидеров был «теплым».
По его словам, в будущем планируется широкое двустороннее сотрудничество «и очень хорошие отношения между президентами Мексики и Соединенных Штатов».
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